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Новости В Сочи временно изменится движение автобусов Сочи

В Сочи временно изменится движение автобусов

10.12.2020

Временные ограничения связаны с проведением футбольного матча: 12 декабря городская команда «Сочи» примет в гостях легендарный московский...




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Розыгрыш - "Новогодний тур на двоих в Сочи"

Розыгрыш - "Новогодний тур на двоих в Сочи"

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До Нового года еще больше месяца, но мы уже приготовили для вас сюрпризы...

Альфа-Банк дарит клиентам 100 дней без процентов

Альфа-Банк дарит клиентам 100 дней без процентов

Не секрет, что кредитные карты давно стали своего рода «палочками-выручалочками», которые позволяют гражданам сделать крупную покупку или быть «запасн...

Битрикс24 снова признана самой внедряемой CRM-системой в России

Битрикс24 снова признана самой внедряемой CRM-системой в Рос...

Битрикс24 снова признана самой внедряемой CRM-системой в России. Такие результаты исследований получили эксперты Института проблем предпринимательства...

Недвижимость в Сочи - куда лучше вложить деньги?!

Недвижимость в Сочи - куда лучше вложить деньги?!

Друзья, доброе утро! Вчера в Сочи  был анонс двух новых ЖК, а именно:"Сады киви" (490.000р.м2)и "Имеретинские высотки...

Построение рационального гардероба. Инструкция по применению

Построение рационального гардероба. Инструкция по применению

Наше время заметно ускорилось, и мы стараемся тратить его как можно меньше, а успевать в два раза больше. Это касается и организации нашего гардероба,...

Как организовать рекламу в интернете ?

Как организовать рекламу в интернете ?

Небольшой обзор того как организовать эффективную интернет рекламу в интернете. Интернет агентство "Новые технологии".

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Обсуждение новостей Сочи

07.09.2020 21:54:24
В Сочи стая дельфинов вытащила из моря икону Богородицы
Приветствую форумчане Кто подскажет где шмотки покупаете
07.09.2020 21:54:24 | Автор: Marilyngat | Просмотров: 618519 Ответов: 17
31.07.2020 15:05:05
В Сочи больной медведь вышел к людям за помощью. Видео
В Сочи больной медведь вышел к людям за помощью. ВидеоКосолапый вышел из леса к людям около поста Магри в Лазаревском районе...
31.07.2020 15:05:05 | Автор: Мария Романова | Просмотров: 3998 Ответов: 0
09.04.2020 12:41:32
В Сочи выявили новые случаи заражения коронавирусом
В Сочи выявили новые случаи заражения коронавирусомЗа минувшие сутки в Краснодарском крае выявили 20 новых случаев заражения...
09.04.2020 12:41:32 | Автор: Мария Романова | Просмотров: 10354 Ответов: 0
22.03.2020 09:41:47
Сочинские врачи присоединились к флешмобу против коронавируса
Сочинские врачи присоединились к флешмобу против коронавирусаРаботники сочинской станции скорой медицинской помощи присоединились ...
22.03.2020 09:41:47 | Автор: Мария Романова | Просмотров: 23080 Ответов: 0
17.03.2020 10:04:37
В Сочи женщина пострадала во время прогулки в горах
а где велотрасса на Ахуне?
17.03.2020 10:04:37 | Автор: user25305 | Просмотров: 1314 Ответов: 1

Проблемы города Сочи

24.02.2020 20:14:52
Небезопасная набережная!
24.02.2020 20:14:52 | Автор: | Просмотров: 377 Ответов: 0
27.01.2020 13:49:52
Город СОЧИ!!!
Цитата
Екатерина написал:Живу в Адлере уже около года. Такой помойки я еще не встречала! Везде ужасная грязь - на остановках, во дворах,...
27.01.2020 13:49:52 | Автор: Serge Veroni | Просмотров: 5786 Ответов: 3
27.01.2020 13:47:05
Спасти наше море.
Я думаю, необходимо глобально пересмотреть изменение инфрастуктуры побережья.Сейчас прорабатывается проект о переносе ветки ж/д от...
27.01.2020 13:47:05 | Автор: Serge Veroni | Просмотров: 3793 Ответов: 1
25.01.2020 17:56:50
Бедствие на мусоре!!!!
25.01.2020 17:56:50 | Автор: | Просмотров: 390 Ответов: 0
10.08.2019 20:08:43
Беспредел
10.08.2019 20:08:43 | Автор: | Просмотров: 331 Ответов: 0

Отзывы / Обсуждения

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05.11.2020 19:01:55
Новогоднее представление для детей
Новогоднее представление для детейБлаготворительный фонд «Луч Добра» подготовил новогоднее представление для детей из малообеспеченных...
05.11.2020 19:01:55 | Автор: Администратор | Просмотров: 11440 Ответов: 0
03.09.2020 11:41:33
Отдых
Где можно отдохнуть
03.09.2020 11:41:33 | Автор: Коля | Просмотров: 487 Ответов: 0
01.09.2020 17:53:44
Питание на набережной
Хотим отметить радушный приём, приятное обслуживание и ооочень вкусные блюда в кафе «Застолье у моря» по адресу Бульвар Надежды 1/1....
01.09.2020 17:53:44 | Автор: Гости Марина и Галина | Просмотров: 617 Ответов: 0
23.08.2020 04:11:43
Подскажите пожалуйста,правда ли что в Сочи сейчас очень дорого отдыхать?Жилье,кафе,развлечения?
Несколько дней назад пересматривал содержание инет, при этом к своему удивлению заметил восхитительный ресурс. Вот он: . Для моих...
23.08.2020 04:11:43 | Автор: test | Просмотров: 14962 Ответов: 2
05.07.2020 10:17:18
Памятник А.А. Бестужеву-Марлинскому
Памятник А.А. Бестужеву-МарлинскомуПамятник писателю-декабристу А.А. Бестужеву-Марлинскому можно видеть в Адлере, в Сочи, в парке,...
05.07.2020 10:17:18 | Автор: Администратор | Просмотров: 1544 Ответов: 0
27.05.2020 08:53:51
Сад японо-российской дружбы
Сад японо-российской дружбыОдна из жемчужин коллекции парков Сочи. Сочинский «Сад японо-российской дружбы» представляет собой уникальный...
27.05.2020 08:53:51 | Автор: Администратор | Просмотров: 1733 Ответов: 0
27.04.2020 12:09:14
аквапарк в ОРЦ "Галактика"
Скажите, а он еще работает? Очень хотелось бы побывать там, когда вся эта эпопея с коронавирусом закончится.
27.04.2020 12:09:14 | Автор: Наташа45 | Просмотров: 10108 Ответов: 3
20.04.2020 14:59:13
Стоматология в Сочи Асти
Ходим сюда всей семьей.
20.04.2020 14:59:13 | Автор: user57443 | Просмотров: 571 Ответов: 0
28.03.2020 13:58:31
Как сегодня выкинули из оттеля Сочи-Парк отдыхающих с детьми
28.03.2020 13:58:31 | Автор: | Просмотров: 531 Ответов: 0
10.03.2020 17:32:33
ИЩУ ЛЮДЕЙ, КТО ОТКЛИКАЛСЯ НА ВАКАНСИЮ "ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ" НА АВИТО И ПОДВЕРГСЯ ШАНТАЖУ
Добрый день.ИЩУ ЛЮДЕЙ, КТО ОТКЛИКАЛСЯ НА ВАКАНСИЮ от 09.01.2020 г. "ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ" НА АВИТО, И ПОДВЕРГСЯ ШАНТАЖУ....
10.03.2020 17:32:33 | Автор: larisalapina@mail.ru | Просмотров: 511 Ответов:





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