10.12.2020
Временные ограничения связаны с проведением футбольного матча: 12 декабря городская команда «Сочи» примет в гостях легендарный московский...
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Не секрет, что кредитные карты давно стали своего рода «палочками-выручалочками», которые позволяют гражданам сделать крупную покупку или быть «запасн...
Битрикс24 снова признана самой внедряемой CRM-системой в России. Такие результаты исследований получили эксперты Института проблем предпринимательства...
Друзья, доброе утро! Вчера в Сочи был анонс двух новых ЖК, а именно:"Сады киви" (490.000р.м2)и "Имеретинские высотки...
Наше время заметно ускорилось, и мы стараемся тратить его как можно меньше, а успевать в два раза больше. Это касается и организации нашего гардероба,...
Небольшой обзор того как организовать эффективную интернет рекламу в интернете. Интернет агентство "Новые технологии".
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|Цитата
|Екатерина написал:Живу в Адлере уже около года. Такой помойки я еще не встречала! Везде ужасная грязь - на остановках, во дворах,...
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